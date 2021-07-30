Власти Москвы рекомендуют ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в пятницу. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков Росгидромета, что 30 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе - порывы ветра до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра в Москве. В МЧС рекомендовали автомобилистам в непогоду избегать резких маневров, не парковаться под деревьями, а пешеходам обходить стороной шаткие конструкции.