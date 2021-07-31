Число пострадавших в ДТП в Новой Москве выросло до пяти

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших при столкновении трех автомобилей около деревни Кресты в Новой Москве увеличилось до пяти человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На Варшавском шоссе в районе деревни Кресты столкнулись три машины. Пострадали три человека, включая 17-летнего подростка.

"По уточенным данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок", - рассказал собеседник агентства.

По информации ГУ МВД, причиной аварии стало несоблюдение дистанции. В пресс-службе главка МВД ТАСС уточнили, что, "по предварительным данным, в 10:25 мск на 72-м км Калужского шоссе в сторону области водитель грузового автомобиля, не соблюдая дистанцию, столкнулся с легковым автомобилем Ford, который после удара выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota". "В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления Гостоавтоинспекции ТАСС добавили, что пострадали три человека в Ford, в том числе 16-летняя девочка, и двое в Toyota.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины