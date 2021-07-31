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В Новой Москве строители повредили газовую трубу

Инцидент произошел около монастыря в поселке Зосимова Пустынь

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Газовую трубу повредили во время строительных работ около монастыря в поселке Зосимова Пустынь в Новой Москве, из трубы идет газ. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Недалеко от монастыря в поселке Зосимова Пустынь во время строительных работ повредили газовую трубу, теперь из нее вырывается газ. На месте находится газовая служба, которая устраняет неполадки. Возгорания нет", - рассказал собеседник агентства. 

Он добавил, что весь поселок (около 700 домов) отключат от газоснабжения на время устранения неполадки. Всего временно без газа останется около 1,3 тыс. человек.

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Россия
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