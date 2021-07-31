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Поезда на МЦК по часовой стрелке следуют с увеличенным интервалом

На станции Зорге МЦК по техническим причинам остановили поезд

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) по часовой стрелке увеличен из-за остановки одного состава. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня на станции Зорге МЦК по техническим причинам был остановлен поезд. В связи с этим в настоящее время затруднено движение по МЦК в направлении по часовой стрелке. Московская железная дорога принимает все необходимые меры, чтобы ввести движение поездов в график и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

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Россия
График движения поездов на МЦК по часовой стрелке восстановили
График движения ранее был нарушен из-за остановки состава на станции Зорге по техническим причинам
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