В Москве задержали членов "Другой России", приковавших себя наручниками к зданию Минюста

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двух членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Михаила Боровских и Михаила Галяшкина, которые приковали себя наручниками к оконным решеткам здания столичного управления Минюста. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"Сегодня нами была проведена акция за свободу избраний, в ходе которой двое наших соратников - Михаил Боровских и Михаил Галяшкин - приковали себя наручниками к оконным решеткам здания управления Минюста по Москве. Их задержали", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, они развернули баннер и подожгли файеры.

В пятницу полиция задержала координатора "Другой России" Михаила Акселя возле его дома в Москве. 28 июля была задержана руководитель столичного отделения партии Ольга Шалина.