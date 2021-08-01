Общая площадь отреставрированных павильонов ВДНХ в Москве составляет почти 50 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Общая площадь отреставрированных исторических павильонов ВДНХ в Москве достигла почти 50 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

1 августа ВДНХ исполнилось 82 года.

"Сейчас на ВДНХ работает уже более 20 разных музейно-выставочных площадок. Комплексно отреставрированы многие объекты культурного наследия. В их числе - исторические павильоны, арка главного входа, северный и южный входы, знаменитые фонтаны. Также в порядок привели систему цветочных партеров, каскад искусственных прудов, дубовую и каштановую рощи, Мичуринский сад. Общая площадь отреставрированных исторических павильонов достигает почти 50 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что на ВДНХ в ближайшее время откроется обновленный павильон Республики Казахстан, которому вернули исторический облик 1954 года, а также в павильонах № 41-43 заработает совместный проект правительства Москвы и Кремлевской школы верховой езды - центр национальных конных традиций.

"Весь 2021 год на ВДНХ посвятили юбилеям главных космических достижений страны, среди которых 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции "Салют". В честь них уже прошло более 100 мероприятий: онлайн-экскурсий, лекций, спектаклей, кинопоказов, встреч "Уроки космоса" с летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным. Впереди тоже немало интересных событий, например Всемирная неделя космоса", - добавляется в материале.