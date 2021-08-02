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Жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями во время грозы

В столице ожидается до 30 градусов тепла, гроза и местами порывы ветра до 17 м/с

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть осторожными и не укрываться от грозы, которая ожидается в понедельник. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В сообщении говорится, что 2 августа в Москве ожидается до 30 градусов тепла, кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра до 17 м/с.

"В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оранжевый уровень опасности из-за жары будет действовать в Москве с 11:00 до 18:00.

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