В Москве продлили срок приема заявок на гранты для инновационных проектов до ноября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прием заявок от компаний Москвы на получение грантов на реализацию комплексных инновационных проектов продлен до 1 ноября, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства столицы.

"Московский инновационный кластер (МИК) продолжит принимать заявки от столичных компаний на получение грантов на реализацию комплексных инновационных проектов, в том числе кооперационных, до 1 ноября. Победители отбора в течение трех лет смогут получить поддержку в размере до 600 млн рублей от произведенных затрат. При этом сумма финансовой компенсации не может превышать 200 млн рублей в год, а также сумму налогов, уплаченных в бюджет города, включая НДФЛ, за последние два года", - говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, благодаря гранту инновационные компании смогут запустить новые продукты, создать или модернизировать производство, получить новые технологии. "Для многих такая финансовая поддержка позволит сделать рывок в развитии и выйти на качественно новый уровень. Мы видим большую заинтересованность компаний, поэтому было принято решение продлить заявочную кампанию, чтобы как можно больше участников смогли претендовать на получение нашей поддержки", - приводится его комментарий в сообщении.

На грант могут претендовать как самостоятельные инновационные проекты организаций и ИП, так и компании, реализующие совместный комплексный инновационный проект в составе от двух до пяти участников. Победители смогут компенсировать до 25% затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов.

С помощью гранта они могут покрыть часть расходов на создание, приобретение, реконструкцию или капитальный ремонт объектов для реализации комплексных инновационных проектов, компенсировать траты на покупку оборудования, программного обеспечения и результатов интеллектуальной собственности или прав на их использование. Возмещению подлежат как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки ЦБ.

"В этом году субсидию смогут получить масштабные проекты, реализуемые совместно несколькими организациями. Заявки принимают также от участников межотраслевых кластеров в составе Московского инновационного кластера. При этом кооперация должна включать в себя не меньше двух и не больше пяти компаний или индивидуальных предпринимателей. Важно наличие хотя бы у одного из участников оборудования, программного обеспечения, результатов интеллектуальной собственности или объекта капитального строительства, зарегистрированного на территории Москвы. Компания-заявитель также должна стать участником Московского инновационного кластера", - говорится в сообщении.