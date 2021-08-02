Строительство конкорса на станции Очаково-1 линии МЦД-4 планируется завершить в 2022 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Строительство пассажирского вестибюля-конкорса (распределительный зал между платформами и основными помещениями железнодорожного вокзала - прим. ТАСС) на станции Очаково-1 линии МЦД-4 планируется завершить к концу 2022 года. Общая площадь вестибюля составит 2,5 тыс. кв. м, сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"На реконструируемой станции Очаково-1 Киевского направления МЖД, которая в перспективе войдет в границы МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный, началось строительство пассажирского вестибюля-конкорса через железнодорожные пути. Его вестибюль общей площадью 2,5 тыс. кв. м оборудуют восьмью эскалаторами и четырьмя лифтами для маломобильных граждан. В перспективе конкорс обеспечит вход и выход пассажиров на две новые островные платформы, а также безопасный проход через железнодорожные пути и свяжет проезд Стройкомбината, улицы Наташи Ковшовой и Пржевальского. Завершить строительные работы планируется к концу 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, железнодорожники демонтировали старые и приступили к возведению двух новых островных платформ. Каждую из них оборудуют навесом на всю длину для защиты пассажиров от осадков, энергосберегающим освещением, плиточным покрытием и удобной навигацией. Станция Очаково-1 войдет в состав МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный, который объединит Киевское и Горьковское направления МЖД. Развитие станции Очаково позволит улучшить транспортную доступность для более чем 30 тыс. жителей района Очаково-Матвеевское.

В этом году на Киевском направлении после реконструкции будут открыты четыре станции - Кокошкино, Толстопальцево, Апрелевка, Матвеевское, а также новые станции Минская и Аминьевская, с которых можно будет пересесть на метро.