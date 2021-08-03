Москвичи могут внести сведения о личном анамнезе в электронную медкарту с помощью чат-бота

МОСКВА, 3 августа./ТАСС/. Сведения о личном анамнезе в электронную медкарту москвичи теперь могут вмести с помощью чат-бота. Это позволит врачам-терапевтам сократить время на сбор информации о здоровье пациента, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы ежедневно работаем над созданием новых цифровых инструментов для врачей и пациентов, а также расширяем функционала действующих помощников. Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения Москвы в феврале для горожан стал доступен чат-бот на основе искусственного интеллекта, с помощью которого они могут передать терапевту основные жалобы на свое самочувствие перед приемом. Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни", - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Внесенные данные сохраняются в электронной медкарте пациента. Их можно отредактировать или вернуться к любой из предыдущих версий с помощью истории изменений. Вся информация доступна в электронной медкарте в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Чат-бот интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Чтобы им воспользоваться, нужно перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет после записи к врачу-терапевту накануне приема. Затем в форме опроса следует указать свои жалобы, и конкретизировать симптомы, ответив на вопросы", - говорится в сообщении.

В основе чат-бота - алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медицинских карт, а также информация из открытых справочников и баз данных по медицине. В создании виртуального помощника принимали участие врачи, они помогали вырабатывать правила для системы искусственного интеллекта, разрабатывали списки уточняющих вопросов для самых популярных симптомов, тестировали и предоставляли обратную связь о его работе.