В московском проекте "Лето моей карьеры" приняли участи 850 подростков

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 850 подростков в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в проекте "Лето моей карьеры", организованном специализированным центром "Моя карьера". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году в проекте приняли участие 850 юных москвичей в возрасте от 14 до 17 лет. За три недели онлайн-занятий ребята познакомились с актуальными профессиями, научились работать в команде, встретились с представителями крупных компаний и даже разработали собственные социальные проекты для города", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, вместе с наставниками, тренерами и преподавателями юные москвичи создали более 300 социально значимых проектов для города.

За три недели для участников проекта провели почти 100 занятий. Каждый подросток прошел профессиональное обучение в одной из 14 профильных школ ("Фотограф", "Финансист", "Видеоблогер", "Социальный аниматор", "Программист", "Веб-разработчик", "3D-дизайнер", "Разработчик игр", "Лидер-предприниматель", "Креативный оратор", "Комьюнити-менеджер", "Менеджер эффективных переговоров", "Психолог", "Организатор добрых дел").

"Ребята приняли участие в вебинарах по развитию универсальных навыков, которые поддерживают их уверенность. Это коммуникабельность, умение анализировать информацию и работать в команде. Чтобы развить навыки общения, научиться контролировать эмоции, лучше осознавать свои желания и профессиональные стремления, подростки посещали онлайн-тренинги по ответственности, сотрудничеству и эмоциональному интеллекту.", - говорится в сообщении.