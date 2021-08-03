К шестилетию "Москвариума" на ВДНХ подготовили праздничную программу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мероприятия специальной программы в честь шестилетия "Москвариума" на ВДНХ состоятся с 5 по 8 августа. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Основной площадкой праздника станет экспозиция "Аквариум" на нулевом этаже центра. В этом году большую часть мероприятий посвятят новым обитателям океанариума - морским звездам. Это одни из самых необычных и красивых водных существ на планете, которые появились более 400 млн лет назад. Попасть на выставку можно будет по билетам, а принять участие в праздничной "звездной" программе можно бесплатно", - приводится в сообщении информация пресс-службы "Москвариума".

Также в день рождения "Москвариума", 5 августа, посетителям экспозиции подарят сувениры: магниты, пазлы, книги, настольные игры, кружки. Получить их можно будет на выходе из "Аквариума".

"В честь появления новых обитателей и дня рождения "Москвариума" специалисты центра разработали новый познавательный квест. Он пройдет с 5 по 8 августа по экспозиции "Аквариум", участие бесплатное. Карту для прохождения квеста можно будет получить на стойке информации на нулевом этаже перед входом в "Аквариум". Вход в океанариум по билетам", - говорится в сообщении.

В праздничные дни сотрудники "Москвариума" проведут для взрослых и детей бесплатные обзорные экскурсии по экспозиции "Аквариум". Специалисты познакомят не только с морскими звездами, но и с другими обитателями подводного мира: акулами, скатами, пираньями, арапаймами. Посетители увидят и недавно родившегося белоперого акуленка. Экскурсии будут проходить с 5 по 8 августа три раза в день - в 11:00, 14:00 и 17:00, длительность экскурсий - 50 минут. Количество мест ограниченно, необходима запись по телефону кол-центра: +7 (499) 677-77-77.

При посещении океанографического центра необходимо соблюдать меры безопасности, связанные с COVID-19, - пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.