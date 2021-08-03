Более 100 единиц медоборудования закупили для отремонтированных поликлиник Москвы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 100 единиц высокотехнологичного оборудования закупили в Москве для отремонтированных поликлиник. Оборудование поставляют по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Программа закупок по контрактам жизненного цикла в первую очередь нацелена на замену выработавшего свой технологический ресурс оборудования, а также на дооснащение медицинских организаций необходимой техникой. Мы продолжили торги и в полной мере реализуем наши планы закупок. Для поликлиник, где завершился капитальный ремонт по новому стандарту, мы закупили более 100 единиц высокотехнологичного оборудования. Обновленные поликлиники получили новейшие системы ультразвуковой визуализации, рентгенодиагностические комплексы и рентген-аппараты типа "U-дуга", - приводятся в сообщении слова пресс-службы столичного комплекса социального развития.

Поступившее в учреждения оборудование отвечает всем современным требованиям и станет частью единой цифровой платформы столичного здравоохранения.

Важнейшим элементом программы является обновление медицинского оборудования по единому стандарту, позволяющему качественно улучшить возможности для диагностики и лечения в каждой поликлинике. Обновляют не только оборудование, но и инженерные коммуникации, внешний вид зданий и внутреннюю отделку. В рамках стандарта предусматривается новое зонирование, более удобное расположение кабинетов врачей, буфеты и комфортные зоны ожидания с эргономичной мебелью, а также игровые для детей и комнаты отдыха для сотрудников.

В планах до 2024 года реконструировать 137 городских поликлиник и построить 30 новых общей площадью более 250 тысяч кв. м.