В Москве задержан подозреваемый, который ударил ножом мужчину во время ссоры

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, который во время ссоры несколько раз ударил ножом своего оппонента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, установлено, что во дворе дома на улице Маршала Еременко у подозреваемого произошел конфликт с 24-летним мужчиной. В результате ссоры он ножом нанес ему несколько ударов в грудь и живот. Потерпевший был госпитализирован с места происшествия бригадой скорой помощи.

"В настоящее время потерпевший находится в тяжелом состоянии. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. У него был изъят кухонный нож. По данному факту следствием ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в полиции.