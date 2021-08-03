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В Москве сильный ветер в ночь на 3 августа повалил 26 деревьев

В отдельных районах города выпало до 22 мм осадков

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. В разных районах Москвы из-за непогоды в ночь на вторник повалило 26 деревьев, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы ликвидировали последствия непогоды. Ночью в отдельных районах города выпало до 22 мм осадков - это более четверти месячной нормы. Наиболее интенсивным дождь был на юго-западе и в центре столицы. Сильным ветром повалено 26 деревьев. Все они распилены и вывезены", - говорится в сообщении.

Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

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