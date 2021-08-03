В музее космонавтики откроется выставка "17 космических зорь Германа Титова"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Выставка "17 космических зорь Германа Титова" откроется в музее космонавтики в Москве 6 августа. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

"6 августа в музее космонавтики в Москве откроется выставка "17 космических зорь Германа Титова", подготовленная к 60-летию первого суточного полета человека в космос. На ней будут представлены редчайшие предметы, реликвии и подлинные документы из личного архива семьи Титовых, Центрального архива Министерства обороны РФ, фотохроники ТАСС, архивов, музеев и частных коллекций, связанные с жизнью и полетом космонавта Германа Степановича Титова. Выставка проходит в продолжение выставочного проекта "Первый". Свое название выставка получила в честь одной из книг Германа Титова", - рассказал собеседник агентства.

Выставка раскроет посетителям биографию летчика-космонавта, расскажет об обучении, научной деятельности, подготовке в отряде космонавтов и самом полете в космос. Будут представлены военная форма и медаль Героя Советского Союза, которые ежедневно носил Герман Титов, газеты 1961 года, открытки, значки, поздравительные телеграммы, подарки, книги и многие другие предметы из фондов музея. Также посетители смогут увидеть уникальные фотографии о подготовке и осуществлении полета космического корабля "Восток-2", письма и открытки-поздравления от Германа Титова главному конструктору из фондов Мемориального дома-музея академика С. П. Королева.

"Этот год юбилейный вдвойне. Безусловно, полет Юрия Алексеевича Гагарина ознаменовал выход человека во внеземное пространство. Полет Германа Степановича Титова также очень важен с точки зрения развития космонавтики. До этого никто не знал, как человеческий организм будет реагировать на длительное пребывание в космосе. Именно полет Германа Титова показал, что человек может жить и работать в космосе", - рассказала директор Музея космонавтики в Москве Наталья Артюхина.

Также 6 августа на сайте Музея космонавтики откроется виртуальная выставка "Герман Титов. Первый полет "Орла", посвященная жизни и судьбе Германа Титова.