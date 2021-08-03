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В Москве 43% водителей на экзамене на права сразу сдали теорию

Практическую часть с первого раза сдали 16%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Только 43% водителей с первого раза сдали теоретическую часть экзамена на получение прав за минувшую неделю и лишь 16% - практическую. Об этом сообщили ТАСС в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Всего за прошедшую неделю экзаменационными подразделениями ГИБДД проведено более 10 тыс. экзаменов на право управления транспортным средством. При этом с первого раза теоретическую часть экзамена сдали 2 034 человека (43%), а практическую - 889 человек (16%)", - сказали в управлении.

Кроме того, в течение недели также сдавали экзамены лица, которые ранее были лишены права управления транспортными средствами. "С 26 июля по 1 августа по результатам теоретического экзамена из 372 человек сдали 149", - добавили в ГИБДД.

В России с 1 апреля 2021 года вступил в силу новый административный регламент приема экзамена на право управления транспортными средствами. Ключевым изменением стал отказ от проверки первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена. Сотрудники Госавтоинспекции теперь оценивают будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.

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