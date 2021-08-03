В Москве утвердили проект благоустройства территории у станций Минская и Матвеевская МЖД

МОСКВА, 3 августа./ТАСС/. Работы по благоустройству территории проведут у станции Минская и Матвеевская Киевского направления МЖД. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции Минская и действующей станции Матвеевская Киевского направления МЖД. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В настоящее время на участке Киевского направления МЖД между станциями Очаково и Поклонная (бывшая Москва-Сортировочная-Киевская) ведутся работы по строительству станции Минская и реконструкции станции Матвеевская, которые планируется завершить в 2021-2022 году.", - говорится в сообщении.

Обе станции расположены на территории Западного округа Москвы: Матвеевская - в районе Очаково-Матвеевское, Минская - на границе районов Фили-Давыдково, Дорогомилово и Раменки. Проект благоустройства территорий, прилегающих к станциям Минская и Матвеевская, предусматривает строительство/реконструкцию двух пешеходных переходов. Также подземный конкорс на станции Матвеевская будет продлен для организации выходов пассажиров на Матвеевскую улицу и на обе стороны проспекта Генерала Дорохова.

"Запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая Матвеевскую и Веерную улицы. Вблизи станции Матвеевская возведут многоуровневые паркинги. Рядом со станциями Минская и Матвеевская будут организованы дополнительные остановки наземного транспорта, площадки для парковки и проката велосипедов. От обеих станций до остановок общественного транспорта (в т. ч. от Минской до одноименной станции метро) пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега", - говорится в сообщении.

Также правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции Мичуринец Киевского направления МЖД (МЦД-4).

"Станция Мичуринец расположена в поселке Внуковское между станциями Внуково и Переделкино Киевского направления МЖД. Проект благоустройства территории, прилегающей к станции Мичуринец, предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение, а также улучшение условий движения наземного общественного транспорта. Территории, разделенные железной дорогой, соединит новый внеуличный переход, совмещенный с выходами к платформам и кассам, который впоследствии будет продлен под проектируемой улично-дорожной сетью. Еще один пешеходный переход - мост через реку Алешинка - возведут в створе Вишневого переулка", - говорится в сообщении.