В Москве задержали мужчину по подозрению в поджоге трех машин

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге трех автомобилей на парковке во дворе одного из домов в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ночью в полицию поступила информация о том, что на 3-й Гражданской улице горят три автомобиля. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный на парковке во дворе дома с помощью горючей жидкости, поджег одну из машин. Через некоторое время загорелись еще два автомобиля рядом. Общая сумма ущерба, причиненная собственникам, составила более 2 млн рублей.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мотивы поступка подозреваемого устанавливаются.