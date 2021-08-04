В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичный портал для малого бизнеса mbm.mos.ru запустил спецпроект "Социальное предпринимательство: особое внимание города", на котором можно узнать о мерах поддержки в городе и онлайн-сервисах, упрощающих ведение собственного дела, также он содержит инструкции о получении статуса социального предприятия. Об этом сообщила в среду вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Социальное предпринимательство - бизнес, направленный на поддержку разных групп населения и решение социальных задач. Например, это компании, разрабатывающие программы реабилитации для людей с особенностями здоровья, оказывающие психолого-педагогическую помощь, содействующие в трудоустройстве социально незащищенных категорий граждан.

Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы, отметила, что в столице действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса, а информация о них и о том, как получить статус социального предприятия, есть в спецпроекте на mbm.mos.ru. Для того чтобы ознакомиться с ним, нужно открыть главную страницу портала и нажать на кнопку "Меню" в верхнем левом углу. После этого отобразится перечень разделов, один из них - "Спецпроекты", где следует кликнуть на пункт "Социальное предпринимательство".

Проект состоит из пяти тематических блоков. В первом перечислены все категории организаций, у которых есть возможность получить статус социального предприятия. Во втором - подробно рассказывается о процедуре получения статуса. В третьем блоке указаны меры поддержки для социальных предпринимателей.В их числе - льготы, субсидии, бесплатная аренда площадок Агентства стратегических инициатив и многое другое.

Также предлагаются образовательные программы, которые позволяют расширить профессиональные компетенции и выйти на новые рынки сбыта, отметил руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Тренинги и курсы для социальных предприятий на mbm.mos.ru посвящены разным темам - от инструментов для создания эффективного стартапа до масштабирования с учетом особенностей ведения социального бизнеса, указал Фурсин.

Четвертый блок спецпроекта посвящен тому, как возместить часть расходов с помощью мер поддержки. В пятом блоке собрали полезные онлайн-продукты для предпринимателей. Кроме того, спецпроект рассказывает истории успеха социальных предприятий. Их учредители рассказали, как придумали свой стартап, с чего начали, как расширялись и чем им помог город.