Собянин: около 85% новых рабочих мест создается в нецентральных районах Москвы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Порядка 85% новых рабочих мест за последние 10 лет создается в отдаленных районах Москвы. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наиболее сложным является вопрос с работой недалеко от дома. Тем не менее и в этой сфере происходит тектонический сдвиг. Благодаря строительству новых магазинов, офисов и технопарков последние 10 лет порядка 85% новых рабочих мест в Москве создаются в нецентральных районах", - написал мэр в своем блоге.

По его словам, в Москве инвесторам частично возвращают средства за право строить новое жилье, если одновременно будут созданы рабочие места за пределами центра.

"Конечная цель - создать в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы недалеко от дома. А термин "спальный район" окончательно сдать в архив", - добавил Собянин.