Территорию колеса обозрения "Солнце Москвы" оснастят современными системами безопасности

МОСКВА, 5 августа./ТАСС/. Специалисты оснастят современными системами безопасности территорию колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, сообщили в четверг в пресс-службе проекта.

Новое колесо обозрения возводится левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 "Семена" и будущим парком развлечений с канатной дорогой. Скорость вращения колеса можно будет регулировать, в среднем один круг займет 18 мин 40 сек.

"На территории самого высокого колеса обозрения в Европе и многофункционального комплекса (МФК) "Солнце Москвы" продолжаются строительные работы - на аттракционе устанавливается обод внутреннего кольца, а в МФК завершается монтаж инженерных систем, наружная и внутренняя отделка, идет подготовка к соединению с посадочным вокзалом. Одновременно с монтажом на площадке начался этап разработки плана мероприятий по антитеррористической защищенности и предотвращению нештатных ситуаций, который даст возможность обеспечить не только безопасность посетителей, но и объектов в целом. В рамках проекта предусмотрена многоуровневая система безопасности. Это связано с тем, что на единой территории находятся два разных объекта - колесо обозрения и МФК, относящиеся к объектам культуры и торговли", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что алгоритм предотвращения нештатных ситуаций на площадке "Солнце Москвы" обобщает в себе перечень мер, предусмотренных законодательством РФ, опыт крупных международных туристических объектов, а также рекомендации со стороны компании-производителя аттракциона Intamin и архитектурного бюро Chapman Taylor, которое занималось проектировкой МФК. Приоритетными задачами дирекции по безопасности по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и предотвращения нештатных ситуаций являются: выявление признаков подготовки террористического акта, алгоритм их дальнейшего предотвращения, контроль незаконного проникновения на объекты, организация охраны и оснащения объекта современными инженерно-техническими средствами и системами.

"Для этого на территории "Солнце Москвы" предусмотрена многоступенчатая система безопасности. Каждому посетителю, прежде чем попасть в МФК или на аттракцион, предстоит пройти осмотр на посту охраны, который оснащен арочными и ручными металлодетекторами, интроскопом, приборами для обнаружения огнеопасных и легковоспламеняющихся жидкостей в закрытых сосудах, а также газоанализатором паров взрывчатых веществ. Для обеспечения безопасности на объекте и прилегающей территории предусмотрен кинологический расчет, который без промедления может исследовать вызывающие подозрение вещи и предметы без приостановки работы аттракциона. Согласно регламенту по обеспечению антитеррористической защищенности, тщательному осмотру будут подвергаться личные вещи, оставленные в камере хранения или забытые на территории "Солнце Москвы", - рассказал собеседник агентства.

Наблюдать за посетителями также будут и в кабинках аттракциона, каждая из которых оснащена камерами видеонаблюдения и системами для связи с оператором. Под наблюдением будут находиться не только зоны МФК и аттракциона, но и прилегающая к ним территория. В пресс-службе уверены, что ресурсов достаточно, чтобы обеспечить безопасность всех объектов и посетителей: площадка "Солнце Москвы" полностью оснащена современными инженерно-техническими средствами безопасности - системами контроля управления доступом, охранного телевидения, охранно-тревожной сигнализации. Установлено свыше 300 камер видеонаблюдения, видеоинформация с которых записывается и просматривается специально обученным персоналом в режиме реального времени, а все данные систем безопасности консолидируются на диспетчерском пульте.

"Солнце Москвы" - самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 м). Аттракцион строится в районе южного входа ВДНХ. Колесо обозрения будет оборудовано тридцатью закрытыми кабинами, высотой 3,1, шириной 2,9 и длинной 3,3 м, вместимостью до 15 человек. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот составит 450 человек.