Часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной в выходные с 13 августа по 31 октября

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Участок набережной Тараса Шевченко в Москве станет пешеходным в выходные и нерабочие праздничные дни с 13 августа по 31 октября. Об этом сообщили в четверг в ЦОДД.

"Участок набережной Тараса Шевченко от дома 12, строение 26 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион" с 13 августа по 31 октября 2021 года - полное перекрытие с 23:00 мск дней накануне выходных и нерабочих праздничных дней до 06:00 мск дней, следующих за выходными и нерабочими праздничными днями", - значится в сообщении.