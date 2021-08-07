В Москве до конца года построят еще три профессиональных футбольных поля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Три профессиональных футбольных поля построят в Москве до конца года. Семь таких полей уже введены в эксплуатацию, сообщил журналистам в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. Он посетил площадку, на которой оборудуют футбольное поле в районе Ясенево.

"В Москве заканчивается программа строительства футбольных полей в каждом округе. Семь из них уже сданы, три будут завершены в этом году, включая это футбольное поле, на котором мы находимся. Футбольное поле с подогревом, оно будет функционировать практически круглый год. Есть раздевалки, административные помещения, освещение, будет поле для жителей и спортивных команд, на этом поле можно будет играть постоянно", - сказал Собянин, отметив, что раньше на месте строящегося большого поля была обычная спортплощадка.

Строительство футбольного поля в районе Ясенево планируется завершить до конца 2021 года. Профессиональное поле размером 105 м на 68 м возводится внутри жилого квартала между улицами Паустовского и Ясногорской, рядом с общеобразовательной школой №1561. Спортсмены смогут играть на искусственном покрытии из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Такое покрытие минимизирует риск получения травм и сохраняет основные игровые характеристики независимо от погодных условий.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, для зрителей здесь построят трибуны на 498 мест, включая сектор для маломобильных граждан, а также отдельные места для тренерского состава и запасных игроков. Наличие электронного табло и современной медиасистемы с возможностью воспроизведения звука должно позволить использовать поле не только для игры в футбол, но и для проведения спортивных шоу и развлекательных мероприятий. В двухэтажном административно-бытовом корпусе площадью 1,2 тыс. кв. м разместят раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет и учебный класс для теоретических занятий.

"Основные работы закончатся в октябре месяце, оформление - в течение ноября", - доложил мэру его заместитель, глава стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Новое футбольное поле в Ясеневе будет соответствовать стандартам качества для тренировок воспитанников спортивных школ и проведения соревнований городского и межрегионального уровня. Предполагается, что здесь организуют круглогодичный тренировочный процесс юных футболистов - воспитанников московских спортивных школ: СШОР №63 "Смена", СШОР № 46, Центра спорта и образования "Самбо-70", спортивного интерната "Чертаново". В свободное от официальных матчей и тренировок время играть на новом поле могут все желающие любители футбола.

Новые футбольные поля Москвы

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в 2015-2021 годах за счет средств адресной инвестиционной программы города были построены семь профессиональных футбольных полей для столичных спортивных школ по адресам: ЮАО, Сумской проезд, вл. 26; ЦАО, улица Новорязанская, вл. 29; ЗАО, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 2; САО, улица Фестивальная, вл. 6; ВАО, улица Суздальская, вл. 40 - футбольный стадион "Олимп"; СВАО, Студеный проезд, вл. 1А, стр.1-3; ВАО, пересечение улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской.

"До конца 2022 года планируется завершить строительство четырех футбольных полей по адресам: ЮЗАО, улица Паустовского, вл. 6, корп. 3 (выполнено 60% работ); ЗелАО, корп. 919 (выполнено 50% работ); ЮВАО, Волгоградский проспект, вл. 46/15, стадион "Москвич" - реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятий легкой атлетикой (выполнено 59% работ); ЗелАО, площадь Колумба (выполнено 37% работ)", - сообщили в пресс-службе.

Проекты предусматривают размещение полноразмерных (105 м на 68 м) футбольных полей с искусственным покрытием; административно-бытовых комплексов площадью от 0,9 до 3 тыс. кв. м с раздевалками, спортивными залами и другими вспомогательными помещениями. Исключение - стадион "Москвич" на Волгоградском проспекте, на котором будет устроено футбольное поле с натуральным газоном.