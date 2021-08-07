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В Москве в ближайшее время ожидаются ливень и гроза с порывами ветра до 17 м/с

Власти города советуют москвичам не укрываться под деревьями, спасаясь от непогоды, также они рекомендовали владельцам ресторанов и кафе закрыть летние веранды

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть более внимательными и не укрываться под деревьями, спасаясь от грозы и ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ливневый дождь, гроза.

"При грозе возможны порывы ветра до 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Столичный департамент торговли и услуг рекомендовал владельцам ресторанов и кафе закрыть летние веранды.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков Росгидромета, что в ближайшие часы в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе - порывы ветра до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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