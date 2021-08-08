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В Московском регионе в воскресенье ожидается переменная облачность

Температура в городе достигнет 29 градусов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшими дождями ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 27 до 29 градусов тепла, в ночь на понедельник температура составит 15-17 градусов тепла.

В Подмосковье термометры покажут от 25 до 30 градусов тепла, ночью температура воздуха опустится до 13-18 градусов. Ночью по области сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в воскресенье составит 747 мм ртутного столба, ночью поднимется до 750 мм рт. столба.

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