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В метро Москвы возобновилось движение между станциями "Университет" и "Юго-Западная"

Поезда пока будут пропускать станцию "Проспект Вернадского", поскольку там строят переход на Большую кольцевую линию

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение поездов на участке между станциями "Университет" и "Юго-Западная" Сокольнической линии московского метрополитена 9 августа возобновилось. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участок красной ветки был закрыт в связи с работами по интеграции станции "Проспект Вернадского" с одноименной станцией юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Это было необходимо, так как работы по отключению линий электроснабжения, связи и водоснабжения проводились днем. Организовать их ночью невозможно из-за жесткого регламента.

"Сегодня, 9 августа, на участке между станциями "Университет" и "Юго-Западная" Сокольнической линии метро возобновилось движение поездов. Составы пока не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского" - там строят переход на Большую кольцевую линию. Рабочие заканчивают возведение опорных конструкций, лестниц и стен. Станция останется закрытой для входа и выхода до 23 августа", - говорится в сообщении.

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