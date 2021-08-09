На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится расписание в ночное время

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в августе в связи с проведением плановых путевых работ на станции Павшино и участке Люблино - Щербинка в ночное время. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В августе скорректирован график движения поездов в связи с проведением плановых путевых работ на станции Павшино и участке Люблино - Щербинка. 10-12, 17-19, 23-27 и 30-31 августа в ночное время с 22:10 мск до 04:55 мск будет закрыт первый путь на станции Павшино. В это время электропоезда на прилегающих участках проследуют в реверсивном режиме с увеличенными интервалами", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что некоторые поезда будут курсировать по укороченным маршрутам от либо до Курского вокзала, Красного Балтийца и Тушинской. Несколько дальних пригородных поездов выведут из расписания. "Ночью 16-20 августа с 00:55 мск до 04:40 мск и 22-27 с августа с 02:10 мск до 04:40 мск закрыт второй путь на участках Люблино - Щербинка. В указанное время специалисты проведут работы по модернизации инфраструктуры. Несколько пригородных поездов проследуют по укороченным маршрутам от либо до Дмитровской и Курского вокзала", - добавили в компании.

Пассажиров просят заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", которое доступно в App Store и Google Play.