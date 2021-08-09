Московский фонд защиты дольщиков подал заявления на приобретение проблемного ЖК

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский фонд защиты прав дольщиков подал заявления о намерении стать приобретателем прав на земельный участок под строительство проблемного ЖК "Квартал Триумфальный" на Кременчугской улице. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующие заявления Фонд подал одновременно в арбитражный суд города Москвы, Минстрой РФ и арбитражному управляющему застройщика ЗАО "ФЦСР", который признан банкротом.

"Передача проблемного объекта Фонду позволит завершить реализацию проекта и после достройки дома исполнить обязательства перед дольщиками", - подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В начале августа 2021 года получено заключение о стоимости завершения строительства проблемного объекта.

"Совет Фонда под руководством заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева одобрил финансирование мероприятий по завершению строительства жилого комплекса за счет средств Фонда", - рассказала Пятова.

Инвестпроектом от 2002 года предполагалось выполнить комплексную реконструкцию жилых кварталов 1 и 2 Фили-Давыдково. На земельном участке по улице Кременчугская, вл. 11-17 планировалось долевое строительство жилья общей площадью 400 тыс. кв. метров, а также объектов социально-бытового назначения.