Расписание на Казанском направлении МЖД изменят в августе из-за ремонтных работ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в августе в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится в августе в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры. Так, с 12 по 17 августа на Казанском вокзале железнодорожники проведут подготовительные работы для укладки дополнительных стрелочных переводов на главных путях. Это необходимо для обеспечения курсирования пригородных электричек и поездов будущего МЦД-3. Работы будут вестись на каждом пути поочередно и преимущественно в ночное время, технологические "окна" назначены с 20:30 до 04:40 мск, чтобы изменения минимально отразились на графике движения поездов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в указанные дни и часы движение поездов будет осуществляться по соседним путям. "Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, а также количество остановок на маршруте, некоторые поезда выведут из графика", - подчеркнули в МЖД.

Кроме того, с 8:00 10 августа до 14:00 11 августа железнодорожники заменят стрелочный перевод на станции Авсюнино, что также отразится на графике движения: четыре поезда, курсирующие между станциями Куровская-Черусти и Куровская-Шатура, выведут из расписания, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".