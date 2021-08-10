В Москве утвердили проекты благоустройства и строительства переходов у станций МЦД-2

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Благоустройство территории у станций МЦД-2 Красный Строитель, Котляково и Покровское запланировали в Москве. Кроме того, власти столицы утвердили проект строительства пешеходных переходов у станций МЦД-2 Бутово и Щербинка. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Красный Строитель, Покровское и Котляково МЦД-2 - участок от МКАД до пересечения границ районов Чертаново Центральное, Бирюлево Западное и Царицыно площадью 286,83 га <...> Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Бутово и Щербинка МЦД-2 - участок от границы ТПУ "Щербинка" до Варшавского шоссе площадью 61,4 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благоустройство территории, которые прилегают к станциям Красный Строитель, Покровское и Котляково, является частью проектов развития МЦД-2 "Курско-Рижский" и запуска МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий". Станции Красный Строитель и Покровское МЦД-2 располагаются в южной части города - между железнодорожными станциями Битца и Царицыно. Планируемая к строительству станция Котляково в перспективе должна стать пересадочной на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.

"Запланировано строительство 10 пешеходных переходов через железнодорожные пути и строящуюся Юго-Восточную хорду, включая переходы, обеспечивающие выход пассажиров на платформы станций МЦД-2; вблизи дома № 48 по Дорожной улице и дома № 22, стр. 5 по улице Подольских Курсантов; между ЖК "Южная Битца" и остановкой наземного транспорта "Ботанический сад" (рядом с Ботаническим садом Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений); вдоль внутренней стороны МКАД; вблизи разворотной площадки НГПТ у станции Котляково", - сообщили в мэрии.

Кроме того, проведут реконструкцию улично-дорожной сети, которая прилегает к будущей станции Котляково. Рядом со станциями организуют стоянки такси, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринг), перехватывающие парковки для автомобилей. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами, защищающими от дождя и снега. Для пешеходов обустроят удобные тротуары, для велосипедистов - сеть велодорожек.

Новые пешеходные связи

"Станции Бутово и Щербинка МЦД-2 расположены в южной части Москвы - между железнодорожными станциями Битца и Остафьево. Проект благоустройства этой территории предусматривает строительство трех пешеходных переходов через пути МЦД-2 - в районе станций Бутово и Щербинка и в створе проектируемого проезда №359 (вблизи пересечения с Миргородской улицей), от которого обустроят удобный пешеходный маршрут (52 м) к прилегающей жилой застройке", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая участок Большой Бутовской улицы (180 м), а также строительство новых улиц (1,81 км) с организацией движения общественного транспорта вдоль западной стороны МЦД-2. Кроме того, будет создана сеть велодорожек протяженностью 500 м и шириной 1,5 м.

"Рядом со станциями Бутово и Щербинка будут организованы дополнительные остановки наземного транспорта, парковки для велосипедов и автомобилей. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами. Благоустройство территории, прилегающей к станциям Бутово и Щербинка, является частью проекта развития МЦД-2 "Курско-Рижский", - заключили в мэрии.