Основное здание театра "Уголок дедушки Дурова" в Москве планируют отремонтировать

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" и отметил, что основное здание театра в будущем тоже можно будет реконструировать.

"Уголок дедушки Дурова" - полноценный театр Москвы, любимый москвичами. Долго планировалось создание нового корпуса этого театра. Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решения этой проблемы город взял это на себя и построил новое здание, возможности которого превосходят те, которые были в старом здании с точки зрения выступлений, количества зрителей в зале и, конечно, по комфорту. И я надеюсь, для театра это будет второй дом и второе рождение, позволит увеличить количество театральных постановок и, по сути дела, внедрить элементы цирковых представлений, вернуться к старым традициям театра Дурова", - сказал Собянин.

В свою очередь, художественный руководитель театра Юрий Дуров отметил, что открыть новую сцену для зрителей планируется в 2022 году.

"Мы планируем, что это будет наша центральная площадка, а наша уже задача - вдохнуть сюда жизнь с нашими четвероногими, которых так любят москвичи и наши гости <...> Мы планируем [открыть новую сцену] в 20-х числах марта будущего года, чтобы мы могли животных по одному перевезти, чтобы они прочувствовали сцену. Это цирковые часто переезжают и быстро привыкают, а наши домашние все - и слоны, и морские львы", - сказал Дуров.

Собянин добавил, что основная сцена в будущем также потребует реконструкции. "Та сцена и та часть здания тоже требуют внимания, ремонта, поэтому после того, как вы освоитесь на этой сцене, можно будет проектировать реконструкцию той части театра для того, чтобы она тоже была современной и давала новые возможности. И в целом это будет уникальный и удивительный комплекс, я надеюсь. Поздравляю с новосельем!" - заключил мэр.

Московский театр "Уголок дедушки Дурова" занимает комплекс зданий общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров без учета новой сцены. Основное здание театра является памятником архитектуры регионального значения. Это старинный особняк, построенный австрийским архитектором А. Е. Вебером в 1894 году, в котором с 1908 года жил и работал основатель театра Владимир Леонидович Дуров. В театре имеются большая и малые сцены, а также дополнительный зрительный зал. Новая сцена на 340 мест выполнена в виде манежа (арены) диаметром 13 метров, а зрительские места - в виде полукруглого амфитеатра, разделенного проходами на три сектора. В частности, в центре манежа встроен плунжерный подъемник - иллюзионный люк для спецэффектов.