В Москве утвердили порядок реализации проекта "Социальный контракт"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили порядок реализации проекта "Социальный контракт", который призван помочь увеличить доходы малоимущих семей с детьми. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило порядок реализации проекта "Социальный контракт", целью которого является помощь трудоспособным членам малоимущих семей с детьми улучшить свои перспективы на рынке труда и найти достойную работу. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В основу проекта лег положительный опыт пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми, реализованного в Москве в 2019-2020 годах. В рамках проекта было трудоустроено свыше 2 тыс. человек, их средняя зарплата составила 50 тыс. рублей. 630 человек прошли профессиональное обучение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками проекта "Социальный контракт" могут стать трудоспособные члены московских семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленную в столице. Для участия в проекте необходимо подать заявление в центре занятости "Моя карьера". С каждым участником проекта будет подписано соглашение - социальный контракт сроком на шесть месяцев, предусматривающий выполнение индивидуального плана мероприятий по поиску подходящего места работы. Возможно однократное продление соглашения еще на полгода в случае, если участник предпринимал активные действия для трудоустройства, но ему не удалось найти работу или возникли не зависящие от него обстоятельства.

Меры поддержки участников

После подписания "социального контракта" участникам проекта предоставят следующие меры поддержки: полный комплекс услуг по поиску работы и карьерному консультированию: от составления резюме и подбора вакансий до подготовки к собеседованию и сопровождения во время испытательного срока; профориентационное тестирование, если есть неопределенность в выборе специальности - эксперт службы занятости изучит результаты теста, поможет сориентироваться на рынке труда и составит индивидуальный план развития карьеры; содействие в открытии собственного дела или получении статуса самозанятого, включая юридические консультации и тренинги в центре "Моя карьера".

"Бесплатное профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования - к примеру, если профессия устарела или есть большой перерыв в работе. Кроме того, в период прохождения обучения участнику проекта, который не осуществляет трудовую или иную приносящую доход деятельность, выплачивается стипендия за счет средств бюджета города Москвы. При необходимости - на время обучения родителей детям старше 1,5 года предоставят места в группах кратковременного пребывания детских садов. Возможность пройти в центре "Моя карьера" специально разработанный цикл тренингов по повышению мотивации и развитию навыков современного человека - марафон "Твой ход" (включает 10 модулей, продолжительность - 1,5 месяца)", - отмечается в материале.

Кроме того, будет оказано содействие в открытии семейного детского сада - один из родителей оформляется по трудовому договору на должность воспитателя и получает зарплату, а также будет обеспечено участие детей в городском проекте "Стажировки для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет" в период летних школьных каникул.