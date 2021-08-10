Кустурица, Брегович и Сукачев проведут маскарад в Москве в формате COVID-free

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Концерт балканских музыкантов Эмира Кустурицы и Горана Бреговича, а также их российского коллеги Гарика Сукачева в Москве, перенесенный с прошлой зимы, состоится 26 августа в формате COVID-free. Об этом сообщается во вторник на сайте мероприятия.

Выступление было запланировано на 26 декабря 2020 года в клубе Music Media Dome, отложено до 1 июля 2021 года из-за эпидемиологической обстановки и вновь перенесено.

"По новым правилам посещения концертов и массовых мероприятий в Москве, вход на маскарад "По…пляшем!" будет осуществляться только при наличии QR-кода. Если вы не вакцинировались и не перенесли COVID-19 за последние полгода, то для получения QR-кода необходимо сделать ПЦР-тест", - предупредили организаторы.

Устроители концерта договорились с лабораториями-партнерами об особых условиях для зрителей, а также компенсируют стоимость ПЦР-тестов ваучерами. "Ваучер номиналом 890 рублей получит каждый зритель, предъявивший квитанцию об оплате ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до мероприятия", - сообщили они, отметив, что тест можно сделать в любой лаборатории и по любой цене, но номинал ваучера будет соответствовать цене теста в партнерской клинике. Ваучер можно будет получить в фойе клуба перед началом концерта и использовать при покупке билета на мероприятие компании Showrma в течение одного года.

Кустурица приедет на фестиваль со своим коллективом The No Smoking Orchestra, Брегович привезет в Россию свою команду Wedding & Funeral Band, а Сукачев выйдет на сцену с оркестром "Кампанелла Каменной Звезды".