В Москве к единой цифровой платформе подключили 95% роддомов и перинатальных центров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подключение родильных домов и перинатальных центров к системе ЕМИАС в Москве завершается. Уже 95% таких учреждений подключили к единой цифровой платформе, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В ближайшее время мы завершим процесс подключения родильных домов и перинатальных центров столицы к единой цифровой платформе, на сегодняшний день подключены уже 95 процентов этих учреждений. Для этого мы обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в системе", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что теперь вся первичная медицинская документация в роддомах и перинатальных центрах полностью ведется в системе ЕМИАС. "Выписной эпикриз родильницы и неонатальный эпикриз новорожденного будут автоматически загружаться в электронную медкарту", - добавила Ракова.

По ее словам, вместе с подключением к системе стационаров и поликлиник формируется цифровое пространство, в котором пациентам обеспечивается прозрачность и преемственность всех этапов диагностики, лечения и наблюдения, в том числе с самого рождения.

Благодаря подключению к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) врачи роддомов могут вносить в электронную медкарту пациенток данные о состоянии их здоровья, а также сведения о пациентках в электронную историю родов. Медики также имеют доступ к данным лабораторных исследований.

Кроме этого, система обеспечивает ведение медицинской истории ребенка в цифровом виде с самого рождения, что позволяет родителям всегда иметь медицинскую документацию новорожденного в быстром доступе.