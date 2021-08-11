Почти 150 бракосочетаний провели в вечернее и ночное время в Москве в 2021 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти 150 церемоний бракосочетания прошли в вечернее и ночное время в Москве с начала нынешнего года. Ночные регистрации проходят во Дворце бракосочетания № 1 и на станции метро "Маяковская", сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала года вечернее и ночное время для заключения брака выбрали 145 московских пар. Ночные регистрации проходят с 2019 года во Дворце бракосочетания № 1, который располагается в Малом Харитоньевском переулке. А с этого года заключить брак ночью стало возможным также на станции метро "Маяковская", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного управления ЗАГС добавили, что самыми популярными месяцами для регистрации брака в ночное время стали февраль, март и июнь. Чаще всего пары предпочитают регистрировать брак вечером с 18:00 до 21:00.

"Церемонии бракосочетания в ночное время не отличаются от дневных церемоний. Некоторым парам удобнее заключать брак именно в ночное время, так как после торжественной церемонии они сразу же отправляются в аэропорт в запланированное свадебное путешествие. Также это возможность провести регистрацию брака без лишней суеты", - уточняется в сообщении.

Подать заявление на заключение брака можно лично в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания или онлайн через портал госуслуг и mos.ru. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, а при подаче заявления онлайн - 245 рублей.