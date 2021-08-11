Москвичам доступно более 105 млн протоколов осмотра врачей в электронных медкартах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 105 млн протоколов осмотра московских врачей загружено в электронные медицинские карты. Жители столицы могут получить доступ к медкартам с января 2020 года, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Более 105 млн протоколов осмотра врачей доступно москвичам в электронных медкартах (ЭМК) сегодня. Получить доступ к ЭМК на портале mos.ru жители столицы могут с января 2020 года, а с июля прошлого года - и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", - говорится в сообщении.

Протоколы осмотра содержат информацию о жалобах пациента, диагнозе и рекомендациях по лечению, а также данные об истории болезни. Информация хранится в цифровом виде и доступна как врачам, так и пациенту. Кроме этого, с июня прошлого года врачи могут загружать все созданные ими документы во время приема на дому с планшета в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Также в электронной медкарте можно посмотреть выписанные действующие электронные рецепты, результаты анализов на COVID-19, результаты лабораторных, радиологических и других инструментальных исследований, в том числе снимки компьютерной томографии, МРТ, флюорографии, рентгенографии, а также вносить данные о личном анамнезе в разделе "Дневник здоровья". Пользователи сервиса могут загружать собственные документы в медкарту, выгружать и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

Подать заявку на предоставление доступа к электронной медкарте и карте ребенка можно на портале через стандартную или полную учетную запись. Пользователю нужно иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Доступ к сервису предоставляется автоматически москвичам с полной учетной записью на mos.ru.