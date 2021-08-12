В Москве в четверг ожидают облачную погоду, дождь и до 24 градусов тепла

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 24 градусов прогнозируют в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 22-24 градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 21-26 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.