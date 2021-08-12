План по ремонту водопроводных сетей в Москве в 2021 году выполнили почти наполовину

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства реконструировали с начала 2021 года более 50 км водопроводных сетей. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее на сайте мэра и правительства столицы сообщалось, что до конца текущего года в городе планируется реконструировать 104,9 км водопроводных сетей.

"В столице продолжается масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций. Более 50 км водопроводных сетей обновили в Москве с начала года. Проводимые мероприятия позволяют повысить безопасность эксплуатации сетей и избежать возможных сбоев в их работе", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что Москва - лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. Последние 10 лет в городе ежегодно идет обновление и снижение износа инженерии на 2,4%. Столичные сети водоснабжения являются самыми протяженными в стране - их общая длина превышает 13 тыс. километров. "Работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах столицы, причем более 90% выполняются с использованием бестраншейных технологий. Например, проводится протяжка нового трубопровода в существующей трубе, при восстановлении применяются полимерные рукава, используется метод горизонтально-направленного бурения", - сообщил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение современных бестраншейных технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей. "Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов", - заключил Бирюков.

В 2020 году были выполнены работы по реконструкции и развитию 20,9 км водосточных сетей.