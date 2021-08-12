Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада Москвы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Обновление ряда районов с созданием зон отдыха в рамках благоустройства запланировали в Москве, например, на Черноморском бульваре появится фонтан-шхуна, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Сегодня пойдет речь о благоустройстве в Юго-Западном округе. Реализация проектов идет полным ходом, некоторые из них уже практически завершены. <...> Свежими красками заиграет Черноморский бульвар от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Здесь будет создано несколько рекреационных зон, в том числе для детей, молодежи, пожилых жителей. Украшением обновленного бульвара станет фонтан, стилизованный под шхуну", - написал Собянин.

Он отметил, что в Ясенево было выполнено комплексное благоустройство микрорайона, расположенного в границах Новоясеневского проспекта, Вильнюсской и Голубинской улиц. Здесь были модернизированы более 40 детских и спортивных площадок.

По словам мэра, еще один проект в Зюзино - благоустройство в границах Симферопольского и Чонгарского бульваров, улицы Азовской и Нахимовского проспекта. В этом микрорайоне будут улучшены пешеходные связи, запланирован ремонт порядка 30 детских и спортивных площадок, а также площадок для тихого отдыха.

"Создание удобных пешеходных маршрутов - в числе главных задач благоустройства и в Обручевском районе. На территории в границах Ленинского проспекта, улиц Новаторов и Обручева завершены работы по реконструкции местной тропиночной сети. Десятки детских и спортивных площадок, зон тихого отдыха и воркаута запланировано реконструировать на территории в границах улиц Веневской, Скобелевской, Поляны и бульвара Адмирала Ушакова", - перечислил Собянин.

Он уточнил, что большую часть работ по комплексному благоустройству районов ЮЗАО планируется завершить в августе-сентябре. В результате юго-запад Москвы станет еще более зеленым, уютным и комфортным.