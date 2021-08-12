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С начала года в Москве более 24 тыс. водителей оштрафованы за перевозку детей без кресел

За правонарушение предусмотрен административный штраф - 3 тыс. рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ Москвы оштрафовали более 24 тыс. водителей за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"С начала года сотрудники Госавтоинспекции Москвы пресекли более 24 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобиле. За это правонарушение предусмотрен административный штраф - 3 000 рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что детские кресла снижают тяжесть получаемых в ДТП травм и могут даже спасти жизнь ребенка.

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