Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Черникова пройдет 4 сентября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Кубок силовых структур Москвы по рукопашному бою памяти Владимира Черникова состоится 4 сентября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в нем примут участие 40 спортсменов из восьми команд. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"4 сентября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой во второй раз состоится Кубок силовых структур г. Москвы по рукопашному бою памяти В.В. Черникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие 40 спортсменов из восьми команд, представляющих различные органы безопасности и правопорядка РФ и Москвы. Мероприятие организовано московским департаментом спорта совместно со столичным департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Цель состязаний - продемонстрировать лучшие качества силовиков, показать, что служители порядка - это не просто "человек в форме", но сильные духом спортсмены, люди, переживающие за своих коллег, всегда готовые отстаивать честь своей страны и своих подразделений", - добавляется в материале.

Кроме этого, на торжественной части турнира выступят российская певица Полина Гагарина, арт-группа "SOPRANO Турецкого", шоу-балет "Тодес" и другие артисты. Также состоится церемония награждения членов семей сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Владимир Черников возглавлял Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы с октября 2016 по 2019 год. До этого руководил столичным Департаментом средств массовой информации и рекламы, возглавлял столичный Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма. 27 января 2019 года он умер на 55-м году жизни.