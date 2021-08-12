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Вакцинация от коронавируса в России

Уголовное дело возбудили за подделку сертификатов о вакцинации в московской поликлинике

Факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции выявили в городской поликлинике № 64

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело из-за незаконной выдачи сертификатов о вакцинации против коронавируса сотрудником городской столичной поликлиники № 64 возбудили в Москве. Об этом в четверг сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники № 64. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что московское ведомство и руководство медицинской организации оказывают необходимое содействие правоохранительным органам, чтобы установить виновных, факты и причины произошедшего.

"Кроме того, департамент здравоохранения регулярно проводит проверки методом "контрольной закупки" и сотрудничает с правоохранительными органами в целях контроля за выдачей сертификатов. По каждому сообщению и при каждом подозрении на незаконную выдачу сертификата о вакцинации проводится служебное расследование", - добавляется в материале.

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Вакцинация от коронавируса в России
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