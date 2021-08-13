Облачная погода и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве 13 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Облачную погоду с прояснениями и до плюс 23 градусов прогнозируют в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов, местами небольшой дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.