Ежегодный фестиваль фейерверков "Ростех" в Москве перенесли на 2022 год

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Билетов на международный фестиваль фейерверков "Ростех", который проходит в Москве ежегодно, на 2021 год нет в продаже из-за отсутствия заявки на его проведение, сообщил в пятницу ТАСС оператор сервиса kassir.ru. По данным организаторов, мероприятие перенесено на 2022 год.

Согласно открытым источникам фестиваль должен был пройти с 18 по 19 августа 2021 года в Братеевском парке на юге Москвы. "Заявки на проведение международного фестиваля фейерверков "Ростех" нет. Фестиваля нет в программе мероприятий", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на официальной странице мероприятия в соцсети Instagram, "международный фестиваль фейерверков "Ростех" перенесен на следующий год". Организаторы отмечают, что старались сделать все возможное, чтобы фестиваль состоялся. Они выразили надежду, что в следующем году смогут принять зрителей на площадке фестиваля фейерверков.

Фестиваль фейерверков "Ростех" проходил уже шесть раз на территории столицы. Ежегодно его посещали более 500 тыс. человек, а в 2019 году онлайн-трансляцию из Братеевского каскадного парка посмотрели почти 2,2 млн человек. В прошлом году фестиваль прошел в онлайн-формате в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе. Масштабное мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.