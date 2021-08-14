В мусорном контейнере в центре Москвы нашли младенца

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Живая новорожденная девочка найдена в мусорном контейнере в центре Москвы, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"В мусорном контейнере на улице Усачева обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи", - сообщили в надзорном ведомстве.

На месте находится и.о. заместителя Хамовнического межрайонного прокурора Алексей Прохоров, проводится проверка. Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, сейчас устанавливаются родители брошенной девочки. Проводится проверка.

СК также начал проверочные мероприятия. "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Накануне, 13 августа, другая женщина бросила своего новорожденного сына на скамейке детской площадки на северо-востоке столицы, она задержана.