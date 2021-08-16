Собянин: за последние 10 лет археологи Москвы обнаружили почти 60 тыс. ценных артефактов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Почти 60 тыс. ценных артефактов нашли столичные археологи за последние 10 лет. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Вчера, 15 августа, в России отмечался День археолога. Я от всей души поздравляю специалистов, посвятивших себя важнейшей работе возвращения и исследования богатейшего наследия минувших эпох. Только за последние 10 лет московские археологи обнаружили порядка 60 тыс. ценных артефактов", - написал мэр.

Он добавил, что крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье. До начала строительства вся территория будущего парка была тщательно исследована специалистами. И оказалось, что несмотря на пережитые Зарядьем стройки и перестройки, оно сохранило для потомков множество предметов старины. В Зарядье был обнаружен уникальный клад - 34 тыс. серебряных копеек XV-XVII вв.

"В Зарядье археологи обнаружили берестяную грамоту - четвертую берестяную грамоту, найденную в Белокаменной. И первую, которая полностью соответствует "новгородскому стандарту". Это не выброшенный за ненадобностью черновик, а полноценное частное письмо", - написал мэр.

Все археологические находки, имеющие историческую ценность, передаются в Музей Москвы. Увидеть их можно и в интернете - на виртуальной выставке Мосгорнаследия.

"Нередко в ходе раскопок или работ по благоустройству специалисты обнаруживают остатки фундаментов исторических построек, мостовых и прочие памятники архитектуры минувших столетий. По возможности мы стремимся сделать эти находки частью современной городской среды", - добавил мэр.