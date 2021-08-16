ГИБДД Москвы с начала года выявила более 16 млн нарушений правил дорожного движения

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 16 млн административных нарушений выявила ГИБДД Москвы с начала этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной Госавтоинспекции.

"За семь месяцев сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено и пресечено более 16 млн административных нарушений в области безопасности дорожного движения. При этом свыше 15 млн нарушений выявлено с помощью автоматической фотовидеофиксации", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам более 65 тыс. водителей подвергнуты административным наказаниям, а также пресечено свыше 70 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны самих пешеходов.