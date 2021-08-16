В Новой Москве завершили строительство канализационно-насосной станции "Власово"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Строительство канализационно-насосной станции (КНС) "Власово" для очистки вод, поступающих в реку Свинорье, завершено на территории Новой Москвы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В ТиНАО завершено строительство современной КНС "Власово". Она заменит устаревшие очистные сооружения, оборудование которых не обеспечивало требуемый уровень очистки сточных вод, поступающих в реку Свинорье из деревни Власово и прилегающих населенных пунктов", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что через КНС сточные воды будут поступать на очистные сооружения в поселке Кокошкино, которые были реконструированы в 2020 году и получили новейшие системы очистки. Теперь сточные воды перед попаданием в реку будут проходить все необходимые стадии очистки, в том числе ультрафиолетовое обеззараживание.

Также в комплексе городского хозяйства отметили, что введение в эксплуатацию КНС "Власово" - очередной этап масштабной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО, которая стартовала в 2012 году и рассчитана до 2025 года. В рамках ее реализации ведется строительство новых объектов и реконструкция существующих.

"После присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Он заверил, что в настоящее время все очистные сооружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания. На данный момент завершено строительство новых очистных сооружений в поселке Киевский, реконструировано восемь локальных очистных сооружений.