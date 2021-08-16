Концерт Военно-образцового оркестра Преображенского полка ЗВО прошел в московском парке

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военно-образцовый оркестр отдельного Комендантского Преображенского полка Западного военного округа дал концерт в парке "Измайлово" в Москве. Об этом говорится в сообщении ЗВО, распространенном в понедельник.

"В программе концерта прозвучали старинные русские марши, вальсы, танго, польки", - отметили в ЗВО.

Выступление проходило в рамках программы "Военные оркестры в парках".

В московских парках выступают 12 военных оркестров, в репертуаре которых произведения военной, классической и джазовой музыки. Оркестры дают концерты в Парке Горького, "Сокольниках", "Зарядье", в саду "Эрмитаж" и других.

Первый раз программа "Военные оркестры в парках" была реализована дирекцией фестиваля "Спасская башня" в 2016 году на территории ВДНХ. В 2017 году программа выступлений оркестров была расширена. Увеличилось число концертов и городских площадок, задействованных в рамках проекта. Всего состоялось 12 концертов в 11 парках и садах Москвы.